Karacabey'de 5 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kazada 3 Kişi Yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil birbirine çarptı ve 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karacabey ilçesi Karacabey Terminali önünde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA