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Karacabey-Bursa Yolu'nda Tır Kazası

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Karacabey-Bursa Yolu üzerinde bir tır, tomruk yüklü başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve ortalık savaş alanına döndü.

Karacabey-Bursa Yolu üzerinde bir tır, tomruk yüklü başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden tomruk yüklü başka bir tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle, tomruk yüklü tıra çarpan tırın, çekici kısmı çıkarak 20 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazaya karışan tırın sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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