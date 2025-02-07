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Karabük ve Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Karabük ve Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Karabük ve Safranbolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki farklı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametlerinde yapılan aramada, 3 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 6,9 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, birer adet sentetik ecza hap, kuru sıkı tabanca, şarjör, 8 adet fişek, 1 adet bıçak, 2,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 4 adet cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheli şahsa ayrıca 11 bin 977 TL para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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