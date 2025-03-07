Karabük ve Safranbolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Karabük ve Safranbolu'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şahıs göz altına alınırken, uyuşturucu satıcılığından kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi ile yanında bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 20 adet sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan Jandarma ekiplerin ihbar üzerine Safranbolu'da gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 366 adet sentetik hap, 2.06 gr metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edilen 15 bin 650 TL nakit para ele geçirilirken, şahsın telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK