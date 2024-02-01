Karabük Valisi Mustafa Yavuz: Asayiş olayları arttı, asılsız çağrılar sorun oluşturuyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2023 yılında asayiş olaylarının yüzde 2.6 oranında arttığını ve 112 Acil Çağrı Merkezine düşen çağrıların yüzde 69.37'sini asılsız çağrılardan oluştuğunu açıkladı.

Vali Yavuz, geçen yıl kentte meydana gelen asayiş olayları ile ilgili bilgilendirmek üzere basın mensupları ile bir araya geldi.

Hukuk kuralları içerisinde suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz ve aralıksız devam edeceğini belirten Yavuz, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, trafik güvenliğinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu çerçevede ilimizde 2023 yılında toplam 9 bin 49 şahsa adli işlem yapılmıştır. 2023 yılında ilimizde kolluk birimlerimiz tarafından yapılan operasyon ve çalışmalar sonucunda adli makamlara sevk edilen 252 şahıs tutuklanırken 189 şahıs ise adli kontrole tabi tutulmuştur. Toplam asayiş olayları ülke ortalamasıyla benzerlik göstermekle birlikte bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.6 oranında atış gösterdiğini görmekteyiz. Vatandaşlarımızın güvenliği huzuru için ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizle 24 saat sahada olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı Karabük ilinde yüzde 95.9 olup Türkiye ortalaması olan yüzde 92.5 in üzerinde bir orana sahiptir" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde toplam 773 kişinin sınır dışı edilmek üzere işleme tabi tutulduğunu ifade eden Yavuz, 33 terör operasyonu sonucunda 53 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, "Bir önceki yıla kıyasla 2023 yılında operasyon sayısı yüzde 18.43 artarak 302'ye yükselmiş olup bu operasyonlarda 151 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan uyuşturucu miktarlarına baktığımızda ise 451.27 gram bonzai, 1 kilo 917 gram metanfetamin, 7 bin 300 adet sentetik ecza, bin 811 adet uyuşturucu hap, 469 kök kenevir, 22 kilo 590 gram kubar esrar, 1 kilo 795 gram toz esrar, 4 kilo 510 gram reçine esrar, 78 kilo 464 gram kenevir tohumu, 37.41 gram eroin, 93.0 gram skank, 21.49 macun esrar, 125.12 gram marihuana uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ve aparat kolluk kuvvetlerimiz tarafından ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde tedbir kararı alınan kişi sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.78 artarak 739'a ulaştığını aktaran Yavuz, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi bütüncül bir mücadeleyi gerektirmekte olup tüm kurumlarımızla etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her şiddet olayının vatandaşlarımız tarafından KADES uygulaması üzerinden kolluk birimlerimize bildirebileceklerini belirtmek isterim. 2023 yılında KADES uygulaması üzerinden vatandaşlarımızın 1170 başvurusu alınarak bu alanda çalışmalar yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında 5'i ölümlü 756'sı yaralanmalı ve 686'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 370 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yavuz, şunları söyledi: "Bununla birlikte 2023 yılında trafik birimlerimiz tarafından toplam 260 bin 3 araç denetime tabi tutulmuştur. Trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması ile ilgili altyapı iyileştirilmesi, trafik işaretlerinin sayısının artırılması, sürücü eğitimleri ve denetimleri ağırlık verilecektir. Ayrıca Karabük'te 2023'te motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 35.26 artarak 257 ye yükselmiştir. Motosikletlerin karıştığı kazaların analizlerinin yapılarak bu konuda özel tedbir geliştirilmesi ile ilgili kolluk birimlerimiz tarafından çalışmalarımız devam etmektedir.

"Bir diğer dikkat çekmek istediğim konu ise 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezimizde 277 bin 309 adet çağrı karşılanmıştır" diyen Yavuz, "Vatandaşlarımızı özellikle uyuşturucu ve asayiş olayları başta olmak üzere 112 acil çağrı merkezini aramaya davet ediyorum. Ancak bu konuda bizleri en çok üzen asılsız çağrılardır. 2023 yılında toplam çağrıların 192 bin 373 adeti yani toplam çağrıların yüzde 69.37' sini maalesef asılsız çağrılar oluşturmaktadır. Bu konuda herkesi, tüm vatandaşlarımızı, tüm Karabüklü hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK