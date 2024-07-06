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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Yenice- Karabük kara yolu Kuzdağ mevkiinde meydana geldi.

Ersin Özyürek (46) idaresindeki 67 AZ 392 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Aytekin Demirci (52) idaresindeki 78 YC 463 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan Kardelen Özyürek (19) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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