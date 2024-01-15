Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev yangını

Karabük'ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çakıllar köyü Manavlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Karabasan'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK