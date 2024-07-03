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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bostanbükü Kavşağında meydana geldi. C.T. (71) idaresindeki 14 AAY 921 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken önce kavşağa giriş yapmaya çalışan M.S. (68) idaresindeki 18 BD 239 plakalı kamyonetle ardından U.E.(51) idaresindeki 78 S 0288 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan C.T. ve S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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