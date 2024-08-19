Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 54 saatte kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından geri kalan acı manzara yürekleri dağladı.

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki orman yangını 54 saatlik müdahale sonucunda dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Dördüncü günde bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. İş makineleriyle arazözlerin giriş yapamadığı alanlara yol açma çalışmalarının da devam ettiği alanda yangının verdiği tahribat yürekleri dağladı.

Yangın nedeniyle bazı bölümlerin siyaha büründüğü alanlarda zaman zaman yükselen dumanlara ekiplerce müdahale ediliyor. Öte yandan yangın nedeniyle bazı yaban hayvanlarının da zarar görüldüğü tespit edildi. - KARABÜK