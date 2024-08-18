Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamadı
Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmaları 50 saati geride bıraktı ancak yangın hala kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman ilerlemeye devam ediyor. Bölgede itfaiye ekipleri ve diğer müdahale araçları yangına karşı mücadele ediyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 50 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı.
Ovacık'ta rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede cansiparane mücadele sürüyor. Yangının kontrol altına alınması adına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği Karabük'e çevre illerdeki TOMA ve su tankerleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye, arazöz, su tankeri, greyder ve dozerlerden oluşan 75 aracın müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatıyor. - KARABÜK