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Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamadı

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 49 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ekiplere de zor anlar yaşatıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 49 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ekiplere de zor anlar yaşatıyor.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 49 saat geride kaldı.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler karayoluna dayandı. Greyder ve dozerlerin yangının önüne geçmek için sarp bölgede yol açarken yol güzergahı boyunca TOMA, itfaiye ve arazözlerle alevlere tazyikli su sıkarak müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğü bölgede Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 helikopter de havadan müdahalelerini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle parlayan alevlerin yolun karşı tafarafına geçmesi nedeniyle ekipler hızlıca müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya bölgede incelemelerini sürdürdü.

Diğer yandan, bölgede 73 araç ve 208 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkı veriyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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