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Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları zorlaşırken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık mevkiide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan ve yaklaşık 20 hektarlık alanı içeren yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının sarp kayalıklarda olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.45 sıralarında Ovacık ilçemiz Yaylacılar Köyü ile Soğanlı Köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 adet iş makinesi, 16 adet arazöz, 4 adet su tankeri ve 60 yangın söndürme personeli tarafından müdahale edilmektedir. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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