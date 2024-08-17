Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 32 saati geride bırakan orman yangının yayıldığı alan havanın kararmasıyla ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 32 saat geride kaldı. Gün içerisinde havadan da helikopter desteği verilen yangına 205 personel ve 75 araçla da karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla yangının yayıldığı alan ortaya çıkarken, iş makineleri arazözlerin giriş yazmadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Yangının karayoluna yaklaşması üzerine yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Sarp ve engebeli araziye doğru devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK