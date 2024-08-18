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Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 44 saati geride bırakan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Jandarma helikopterleri, personel ve araçlarla yangına müdahale ediliyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde söndürme çalışmalarında 44 saati geride bırakan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 44 saat geride kaldı. Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopterin havadan destek verdiği yangında 205 personel ve 75 araçla da karadan müdahale ediliyor. Karayoluna kadar dayanan yangının karşıya atlamaması için Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait iki TOMA aracıda yoldan tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri arazözlerin giriş yapamadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Yangının karayoluna 20 metrelik mesafede olmasından dolayı yolun bir bölümü hala ulaşıma kapalı.

Sarp ve engebeli araziye doğru devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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