Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarı sonucu yaşlı adam ölü bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Ulugeçit köyünde ikamet eden Satı Tunç (73) için kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar ile ilgili çalışma başlatan Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama sonucunda Satı Tunç'u ormanlık alan içerisinde buldu. Şahsın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Tunç'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunç'un kesim ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. - KARABÜK