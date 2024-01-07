Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

Olay, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK