Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu
Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde, Naciye Kaya'ya ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.
Olay, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK