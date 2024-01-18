Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Çamyurt köyünde meydana geldi. Mustafa P. (75) isimli vatandaşın sobadan çıkardığı küllüğü boş odaya bırakması sonrası uçuşan kıvılcımlar evde yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sarmaya başlayınca Mustafa P. ve eşi Havva P. güçlükle kendilerini dışarı atarken, köylüler ise durumu Eflani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracı ve ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında tamamen yanarak kül olan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK