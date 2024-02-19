Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangın köylülerin yardımıyla söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, köylülerin yardımıyla büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın köylülerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.
Olay, Ulugeçit Köyü Karyağdılar Mahallesinde meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yalçın'a ait ahşap evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin yardımıyla yangın büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangında maddi hasar oluştu. - KARABÜK