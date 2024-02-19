Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangın köylülerin yardımıyla söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın köylülerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Ulugeçit Köyü Karyağdılar Mahallesinde meydana geldi. Fatma ve Ahmet Yalçın'a ait ahşap evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin yardımıyla yangın büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluştu. - KARABÜK