Karabük'teki Trafik Kazaları Kamerada

Karabük'te trafik kazaları kameraya yansıdı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerası ile araç içi kamerasınca kaydedildi.

Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapınca devrilen motosikletli güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kirişçi Sokak'ta meydana geldi. Karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen sürücü İ.E.G., park halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, İ.E.G. ise kazayı ufak sıyrıkla atlattı. İ.E.G., ters yönden geldiğini öne sürdüğü otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu. Kaza anı bir konağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük Sanayi Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza ise araç içi kamerasına yansıdı.

Öte yandan Balıklarkayası alt geçidinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.