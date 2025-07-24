Karabük'teki Orman Yangınlarına Cansiparane Mücadele

Karabük'teki orman yangınlarının kontrol altına alınması için ekiplerin cansiparane mücadalesi devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki orman yangınları devam ederken, Safranbolu ilçesinde yangınlarının ilk başladığı nokta olan Çavuşlar köyündeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra yeniden alevler başladı. Mezarlık merkezinin alt kısmından çıkan dumanlar üzerine bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler, harekete geçerek alevlere müdahale etti.

Çam ağaçlarının bulunduğu ormanın aynı anda 3-4 farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Ekipler, yayılmadan yangını kontrol altına almaya çalıştı. Cansiparane mücadele eden ekipler, yangının mezarlığa ve yerleşim yerine ulaşmadan söndürmeye çalıştı. Bir yangını söndüren ekipler, durup dinlenmeden diğer noktaya hareket ediyor.

Alevlerin dumana karıştığı yangında ekiplere, köylüler de yardım etti. Köylüler ellerine aldıkları çalı ve çırpı ile alevleri söndürmeye çalıştı. Çıkan yangınlar çevredeki insanlara da korkuya neden oluyor.

Öte yandan sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının gökyüzüne ulaşan dumanları, Karabük şehir merkezinden de görülmeye başlandı. - KARABÜK