Karabük'teki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor
Karabük'te 7 saat önce başlayan orman yangınına, 126 kişilik ekip ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yükseldiği yangın bölgesinde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karabük'te 7 saat önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına 126 personelle müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yükselen alevler geceyi aydınlatırken, söndürme çalışmalarında 7 saat geride kaldı. - KARABÜK

