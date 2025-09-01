Karabük'teki Orman Yangını Kastamonu'ya Ulaştı
Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Alevlerin hızla ilerlemesiyle Güzelce köyündeki halk tahliye edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan yangın, tahliye edilen köye ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.
Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. - KASTAMONU
