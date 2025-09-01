Karabük'teki Orman Yangını Kastamonu'ya Ulaştı

Karabük'teki Orman Yangını Kastamonu'ya Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Alevlerin hızla ilerlemesiyle Güzelce köyündeki halk tahliye edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan yangın, tahliye edilen köye ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.

Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! İşte Konuşanlar'ın yeni adresi

Acun Ilıcalı'ya veda eden Hasancan Kaya yeni adresini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan felaketi yaşıyor! Kızılhaç'tan deprem sonrası kritik çağrı

Ülkeyi mezarlığa çeviren deprem sonrası Kızılhaç'tan kritik çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.