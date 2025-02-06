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Karabük'teki Kuyumcu Soygununda Tutuklu Sayısı 5'e Yükseldi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygununda tutuklananların sayısı 5'e çıkarak olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayı gerçekleştiren 3 kişi ve bağlantılı iki şahıs adli makamlara sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kuyumcu soygununda tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Geçen ay Sadri Artunç Caddesi'nde kuyumcu dükkanının kapanmasına dakikalar kala saat 17.40 sıralarında ellerinde silah, yüzleri kar maskesi ile kuyumcuya giren 3 kişi çalışanları yere yatırarak etkisiz hale getirip, yanlarında getirdikleri iki çantaya vitrinde bulunan bilezik ve künyelerden oluşan 20 kilograma yakın altını doldurarak kaçmıştı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ve Polis Özel Hareket Timleri'nin destekleri ile 15 saat süren çalışma sonrası kıskıvrak yakalanan Ramazan Karakaş (33) Rıza Çelikay (19), ağabeyi Cemal Çelikay (21) ve Emre Ünlük (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Polis ekipleri HTS kayıtları ve Export verileri üzerinde yaptıkları incelemelerde Z.Ö. ve E.E. isimli şahıslarında olayı gerçekleştiren şahıslarla irtibatlı oldukları, olayın planlanması ve hazırlık sürecinde bulundukları tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda iki şahıs gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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