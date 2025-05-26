Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır
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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza hakkında Karabük Valisi bilgi aldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Osmanlar Köyü Paşaköprüsü mevkiinde meydana geldi. Özgür Ş. idaresindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araca ardından karşı istikametten gelen Sabri B. (44) idaresindeki 78 M 9007 plakalı işçi servisi ile çarpışıp tarlaya devrildi. Kamyonun çarptığı hafif ticari aracın yol kenarında bekleyen arazi aracına çarpmasına sonucu 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir ve Alaattin B., Ahmet D. (48), Barış E. (27) ve Sabri B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 65 yaşındaki Nebiye U.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Karabük Valisi Mustafa Yavuz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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