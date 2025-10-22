Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ALE 724 plakalı araç, orta şeritten dönüş yapmak isterken, sol şeritte seyreden 78 ACE 369 plakalı otomobil, 78 ACD 349 plakalı motosiklet ve 78 YB 397 plakalı kamyonet birbirine çarptı. Kazada, 78 ACE 369 plakalı otomobilin sürücüsü İ.U.Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.B. ve motosiklet sürücüsü O.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK