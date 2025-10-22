Haberler

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te meydana gelen dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Karabük'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ALE 724 plakalı araç, orta şeritten dönüş yapmak isterken, sol şeritte seyreden 78 ACE 369 plakalı otomobil, 78 ACD 349 plakalı motosiklet ve 78 YB 397 plakalı kamyonet birbirine çarptı. Kazada, 78 ACE 369 plakalı otomobilin sürücüsü İ.U.Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.B. ve motosiklet sürücüsü O.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.