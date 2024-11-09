Karabük'te Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Meydana Geldi
Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme kazada herhangi bir yaralanma olmadan maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.
Kaza, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Y.A. yönetimdeki 78 T 6047 plakalı otomobil ile Ş.M.G. İdaresindeki 34 AHE 493 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 78 T 6047 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halinde olan İ.E.Ş. idaresindeki 78 S 6039 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu. - KARABÜK