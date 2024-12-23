Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında M.O.A., O.C.Ş., Y.K.Ö., D.D.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK