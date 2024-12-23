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Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Karabük-Safranbolu karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında M.O.A., O.C.Ş., Y.K.Ö., D.D.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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