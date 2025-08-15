Karabük'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Karabük'te meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışması sonucu devrilen bir araç park halindeki bir araca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Karabük'te 3 kişinin yaralanmasına neden olan 3 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Bahçelievler 122. Sokak'ta meydana geldi. E.C. idaresindeki 34 NAD 647 plakalı otomobil, F.Ö. idaresindeki 06 BS 1815 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 34 NAD 647 plakalı otomobilin de park halinde bulunan 78 ABK 905 plakalı otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sürücü E.C. ile yolcular C.C. (11) ve Ş.C. yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücülerin alkolsüz olduğu ve ehliyetlerinin yeterli olduğu bildirilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışan otomobillerden birinin devrilerek park halindeki araca çarptığı ve park halindeki araçtan inen bir kadının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
