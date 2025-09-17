Haberler

Karabük'te Yolcu Otobüsü Köprünün Bariyerlerine Çarptı: 1 Yaralı

Karabük'te Yolcu Otobüsü Köprünün Bariyerlerine Çarptı: 1 Yaralı
Karabük'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü köprü bariyerlerine çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Karabük'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün köprü bariyerlerine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 07.50 sıralarında, sürücü E.M. idaresindeki 41 TT 567 plakalı Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü, Karabük istikametinden Eskipazar ilçesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu, köprünün demir bariyerlerine çarptı.

Kazada, otobüs içinde yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

