Karabük'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir çocuk ve kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

KARABÜK - Karabük'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir çocuk ve kadın ezilme tehlikesi yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden otomobil ile cip sürücüleri arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. Yol ortasında duran otomobilin sürücüsü, araçtan inerek cipe doğru yöneldi. Bu sırada araçtan inen küçük çocuk ve kadın, aracın aniden hareket etmesiyle ezilmekten son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek şahsı sakinleştirdi. Olay çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, sürücüler daha sonra yollarına devam etti.