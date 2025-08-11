Karabük'te Yol Kenarında Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında çıkan ot yangını, kara yolları ekiplerinin çalışmaları sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında çıkan ot yangını, büyümeden kontrol altına alındı.
Kemikli rampaları mevkisinde, kara yolları ekiplerinin levha kesimi çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle, yol kenarındaki otlar tutuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yol kenarındaki bazı otlar zarar gördü. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa