Karabük'te Yol Kenarında Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Yol Kenarında Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında çıkan ot yangını, kara yolları ekiplerinin çalışmaları sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında çıkan ot yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

Kemikli rampaları mevkisinde, kara yolları ekiplerinin levha kesimi çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle, yol kenarındaki otlar tutuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında yol kenarındaki bazı otlar zarar gördü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.