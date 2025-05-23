Karabük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'te Aladağ mesire alanında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.
Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aladağ mesire alanı mevkisindeki ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 2 yangın söndürme pikabı ve 20 personelle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın, ormana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa