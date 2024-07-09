Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Karabük'te yıldırım düşmesi nedeniyle sarp alanda çıkan orman yangınına karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Çukurca Köyü Cildikısık mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangının yayılmasıyla olay yerine 8 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 30 personel sevk edildi. Arazinin dik ve engebeli olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken havadan da söndürme çalışmaları için helikopter talebinde bulunuldu.

Yangın dron ile görüntülenirken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KARABÜK