Karabük'te Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre S.S. idaresindeki 78 SS 741 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Sanayi Kavşağı istikametinden Valilik yönüne seyir halindeyken Kezban Durağı mevkiine geldiği esnada, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK