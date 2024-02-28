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Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Karabük'te meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen İshak Öztürk'e (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk'ün yardımına sürücü ve çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı adam tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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