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Karabük'te Yaşlı Adam Telefon Dolandırıcılarına 50 Bin TL Kaptırdı

Karabük'te Yaşlı Adam Telefon Dolandırıcılarına 50 Bin TL Kaptırdı
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Karabük'te 60 yaşındaki bir adam, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle cinsel içerikli yazışmalara girdi. Dolandırıcılar, bu durumu kullanarak adamdan 145 bin TL talep etti. Yaşlı adamın 50 bin TL'lik ödeme yapması sonrası bankadaki polis ekipleri, dolandırıldığını fark edip kredi çekmesini engelledi.

Karabük'te bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla uzlaştırma ödemesi talebinde bulunan telefon dolandırıcılarına 50 bin TL kaptırdı. Yaşlı adamın dolandırıcılara göndermek için çekeceği krediyi de polis ekipleri engelledi.

Karabük'te yaşayan Orhan T. (60) isimli sahış, sosyal medya üzerinden bir kadın olduğunu iddia eden bir hesapla yazışmaya başladı. Daha sonra cep telefonu numarasını aldığı hesaptaki şahısla sohbeti whatsapp üzerinden devam ettiren Orhan T., özel fotoğraflar ile videolarını ismi öğrenilemeyen kadına gönderdi.

Bir süre sonra kendini arabulucu olarak tanıtan biri, yaşlı adama ulaştı.

'Sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen sözde arabulucu, Orhan T. hakkında dava açacaklarını bildirdi.

Yaşlı adamın paniklediğini anlayan telefon dolandırıcısı 145 bin TL verilmesi halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.

Korku içerisinde kalan yaşlı adam hesabındaki 50 bin TL'yi bildirilen hesaba göndererek geri kalan parayı ödeyebilmek için bankanın yolunu tuttu.

Kredi çekmek için beklediği sırada yaptığı telefon görüşmelerinden şüphelenen vatandaşlardan biri durumu polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, şahsa dolandırıldığını bildirerek 95 bin TL'lik kredi çekmesini engelledi.

Orhan T., "Avukat olduğunu söyleyen şahıs polislere beni evden aldıracağını belirterek korkuttu. Polis arkadaşlarda kredi çekerken nereden duyduysalar gelip beni dolandırılmaktan kurtardılar" dedi.

Polis merkezine başvuran Orhan T., telefon dolandırıcılarının yakalanması için şikayette bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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