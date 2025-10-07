Haberler

Karabük'te Yasa Dışı Kenevir Ekimi Operasyonu: 3 Tutuklama

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da düzenledikleri operasyonda yasa dışı kenevir ekimi yapan 3 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 3 şüphelinin bulunduğu bir çiftlikte ve çiftliğin bitişiğindeki ormanlık alanda yapılan, narkotik köpeği Eklem'in de katıldığı aramada, 56 kök skunk bitkisi, 4,63 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 vakum makinası, 119 vakum ambalaj poşeti, 1 hassas terazi, 13 eldiven, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör, 107 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 39 av tüfeği kartuşu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 670 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

