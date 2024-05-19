Karabük'te yaralı karaca tedaviye alındı

Karabük'te kara yolunun ortasında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Karabük - Eskipazar D-755 kara yolu Kayı köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yolun ortasındaki yaralı karacayı fark etti. Sürücü ve yanındakiler bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen karacayı yol kenarına taşıdıktan sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayıp durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ayaklarının kırık olduğunu belirlediği karacayı araca alarak veteriner kliniğine götürdü.

Karacanın tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi. - KARABÜK