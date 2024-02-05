Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenledi. Şehir merkezinde Y.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 51.93 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK