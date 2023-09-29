Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 40.58 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Karabük'te yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden H.B.'nin (33) ikametgahında yapılan aramada, 24.08 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından 5000 Evler Mahallesi'nde de operasyon yapıldı. Ekipler, F.Ö.'nün (30) ikametgahında ve aracında, C.Ç.'nin (30) ikametgahında yapılan aramada 16.5 gram esrar, 698,2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK