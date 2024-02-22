Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskipazar ilçesi İmanlar köyü yol ayrımında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 10,7 gram metanfetamin, birer adet kapsül hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK