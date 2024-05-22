Karabük'te yapılan operasyonda 60 kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı
Karabük'te aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 60 kişi yakalanırken, 20 kişi tutuklandı. Aralarında hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor.
Karabük'te aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 60 kişi yakalanırken, 20 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-22 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 60 kişi yakalandı. İfadesinin alınmasına yönelik aranan 40 kişi adli işlemlerin tamamlanmasına ardında serbest bırakıldı. Aralarında 0-5 yıl arası hapis cezası bulanan 18 kişi, 15 ayrı suçtan 19 yıl cezası bulunan 1 kişi ile ve 15 yıl "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçu bulunan bir kişi şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK