Karabük'te yapılan operasyonda 60 kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı

Karabük'te aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 60 kişi yakalanırken, 20 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-22 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 60 kişi yakalandı. İfadesinin alınmasına yönelik aranan 40 kişi adli işlemlerin tamamlanmasına ardında serbest bırakıldı. Aralarında 0-5 yıl arası hapis cezası bulanan 18 kişi, 15 ayrı suçtan 19 yıl cezası bulunan 1 kişi ile ve 15 yıl "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçu bulunan bir kişi şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK