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Karabük'te Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Karabük'te çıkan yangında iki katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te alevlere teslim olan iki katlı müstakil ev kullanılmaz hale gelirken yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Çakıroğlu Sokak'ta, Songül Parlak'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Bazı vatandaşlar yangının ormanlık alana sıçrama tehlikesine karşı büyük panik yaşadı.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Songül Parlak'ın yaklaşık 3 hafta önce evlendiği ve evini komşularının yardımıyla tamamlayabildiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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