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Karabük'te Yangın: Komşular Yangın Esnasında Yürümekte Güçlük Çeken Adamı Kurtardı

Karabük'te Yangın: Komşular Yangın Esnasında Yürümekte Güçlük Çeken Adamı Kurtardı
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Karabük'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, yürümekte zorluk çeken Süleyman Öndersev komşuları tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Öndersev ve yardım ederken yaralanan komşusu hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te, 4 katlı apartmanın 3.katında çıkan yangında, yürümekte güçlük çeken Süleyman Öndersev (57)'i komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen Öndesev ile yardım etmek isterken ayağından yaralanan komşusu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 evler semti Cumhuriyet Mahallesi 33 Nolu Cadde'deki 4 katlı apartmanın 3.katında yalnız yaşayan Süleyman Öndersev'e ait evde çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isterken, yürümekte güçlük çeken Öndersev'in yardımına koştu. Komşularının yardımı ile Öndersev dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Öndersev ile ona yardım etmek isterken ayağından yaralanan Esma Çetinoğlu'nu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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