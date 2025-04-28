Karabük'te Yangın Çıkaran Kadın Gözaltına Alındı

Karabük'te 2'si çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiği yangını çıkardığı iddia edilen kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 130. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda S.K. isimli kadın oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen S.K., M.G. (27), M.G. (36), Y.G. (5) ve Y.G. (8), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.K.'nin şikayeti üzerine, evi kasten yaktığı öne sürülen S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı dairede çalışma yaparken, kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK