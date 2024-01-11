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Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Karabük'te aranan ve yakalama emri bulunan M.K., yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklandı.

Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K., yakalandı.

Şahıs, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Karabük Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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