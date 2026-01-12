Haberler

Kaza yapınca aracını bırakıp gitti, o anlar kameraya yansıdı

Güncelleme:
Karabük'te yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yolda çıkarak korkulukları devirip kaldırımda askıda kaldı. Sürücü, aracı askıdan çıkaramayınca olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te yağışlı havanın etkisi ile yolda çıkarak kayan bir otomobil kaldırma çarparak korkulukları çarparak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde medyana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aşırı hız sonucu yolda çıkarak önce kaldırma çıktı, ardından ise korkulukları devirerek kaldırımda askıda kaldı. Bu sırada aracını askıdan çıkaramayan sürücü vatandaşların şaşkın bakışları altında aracından inerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
