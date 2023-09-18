Karabük'te yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki yabancı uyruklu şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yabancı uyruklu şahısların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

KARABÜK - Karabük'te iki yabancı uyruklu şahsın tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki yabancı uyruklu şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar iki şahsı ayırmakta zorlanırken, şahıslar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.