Karabük'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde durumundan şüphelenilen O.U. ve N.K. isimli şahıslar polis ekiplerince durdurularak üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada 7,86 gram metamfetamin, birer adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca O.U. isimli şahsın yapılan tetkikler sonucu uyuşturucu testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "SKM" suçlarından da işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARABÜK