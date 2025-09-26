Haberler

Karabük'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen operasyonda polis, 7,86 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde durumundan şüphelenilen O.U. ve N.K. isimli şahıslar polis ekiplerince durdurularak üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada 7,86 gram metamfetamin, birer adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca O.U. isimli şahsın yapılan tetkikler sonucu uyuşturucu testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "SKM" suçlarından da işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 321 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.