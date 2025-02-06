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Karabük'te Uyuşturucu Satıcısının Sakladığı Uyuşturucu Makatından Çıktı

Karabük'te Uyuşturucu Satıcısının Sakladığı Uyuşturucu Makatından Çıktı
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Karabük'te il jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu sırasında, gözaltına alınan M.E. isimli şahsın makat bölgesinden 4.77 gram metamfetamin çıktı. Şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan uyuşturucu satıcısının sakladığı uyuşturucu maddeler makatından çıktı.

İl Jandarma ekiplerinin kent genelinde sürdürdükleri çalışma sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik göz açtırmıyor. Ekiplerin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan M.E. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor eşliğinde yapılan beden muayenesinde poşet içinde zulalanmış halde 4.77 gram metamfetamin şahsın makat bölgesinden çıkarıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs jandarmada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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